Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Unfall im Nebel auf der B191 bei Spornitz

Spornitz (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der B191 bei Spornitz sind zwei Personen schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist gegen 08:00 Uhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer beim Überholen einer Fahrzeugkolonne frontal mit einem entgegenkommenden Opel eines ebenfalls 22-jährigen Fahrzeugführers zusammengestoßen. Dabei wurde der 22-Jährige in seinem Opel eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Autofahrer wurden mit Verdacht auf innere Verletzung ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die B191 zwischen Spornitz und Brenz musste im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis circa 11:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der fahrlässigen Körperverletzung. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls sollen am Unfallort schlechte Sichtverhältnisse (Nebel) geherrscht haben.

