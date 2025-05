POL-BOR: Bocholt - Schwarzer Peugeot Boxer entwendet

Velen (ots) - Tatort: Velen, Franz-Beiring-Straße; Tatzeit: zwischen 29.04.2025, 21.00 Uhr, und 30.04.2025, 07.45 Uhr; Aus dem Tresor einer Tierarztpraxis Bargeld entwendet haben bislang Unbekannte in Velen. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam einen Notausgang des Objekts an der Franz-Beiring-Straße. Zu dem Einbruch kam es in der Nacht zum Mittwoch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das ...

mehr