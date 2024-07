POL-HI: Diebe entwenden Mini-Bagger von Baustelle in Drispenstedt

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Görlitzer Str.(al) Am Abend des 22.07.24 können Zeugen beobachten, wie um 20:23 Uhr ein Radfahrer ein am Straßenrand geparkten Pkw mit einem ungekannten Gegenstand im Vorbeifahren von vorne bis hinten zerkratzt. Sowohl die Zeugen, als auch die unmittelbar informierten und eingesetzten Polizeibeamten können die Person im Umfeld nicht wieder antreffen. Der geschätzte Schaden am Pkw beläuft ...

mehr