Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Brieftasche entwendet

Löhne (ots)

(hd) Am Donnerstag (12.06.2025) suchte ein 67-Jähriger um 11:10 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Lübbecker Straße in Löhne auf. Nachdem er seinen Einkauf erledigt hatte, stellte er das Fehlen seiner Brieftasche fest. Diese hatte er in seinem Einkaufsbeutel mitgeführt. Er geht davon aus, dass ihm die Brieftasche beim Verlassen des Marktes entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Tatzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden. Die Polizei rät, Wertgegenstände stets dicht am Körper, möglichst in einer verschlossenen Innentasche der Kleidung, zu tragen. Weiterhin sollten Bargeld, Debitkarten und Ausweisdokumente auf unterschiedliche Taschen aufgeteilt werden. Wenn Personen an typischen Tatörtlichkeiten, z.B. Verbrauchermärkten, verdächtig erscheinen, sollte frühzeitig die Polizei informiert werden.

