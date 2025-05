Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

Sömmerda (ots)

Beamte der PI Sömmerda führten am Freitagmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortschaft Wenigensömmern durch. Innerhalb einer Stunde konnten in der dortigen 30er Zone innerorts zehn Fahrzeug festgestellt werden, welche die Geschwindigkeit teils erheblich überschritten. Schnellster Fahrzeugführer war ein 74 Jahre alter Mann, welcher mit seinem Pkw mit 22 km/h zu schnell unterwegs war. Er mus nun mit einem Bußgeld in Höhe von 115,- EUR rechnen. (FR)

