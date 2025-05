Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unterwegs auf alles gefasst sein

Erfurt (ots)

Ein 37-jähriger Mann sorgte am frühen Samstagabend für ein kurzes aber intensives Verkehrschaos im Bereich der Friedrich-Engels-Straße. Zunächst entledigte er sich seiner Jacke und warf diese auf die Windschutzscheibe eines vorbeifahrende Pkw. Der 36 jahre alte Fahrer musste in der Folge stark abbremsen, zu einem Unfall kam es glücklicherweise jedoch nicht. Anschließend sprang der Fußgänger unvermittelt auf die Straße, sodass ein weiterer Kraftfahrer bremsen und ausweichen musste. Als der Pkw am halbnackten Hindernis vorbeifuhr, schlug dieses dann auch noch gegen den Außenspiegel.

Zu schlechter Letzt entfernte sich der Täter in Richtung eines Spielplatzes und ließ sich an einem hilflosen Müllbehältnis aus, welches dadurch kaputt ging. Der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei musste der Täter unter anderem mittels Alkoholtest Rechenschaft leisten, wobei ein Wert von über 1,00 Promille erreicht wurde. Der Mann wurde mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck entlassen, jedoch erst nachdem er sämtlichen hinterlassenen Müll wieder eingesammelt hatte. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell