Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 09.06.25

Delmenhorst (ots)

++ Räuberischer Diebstahl im Festzelt des Gildefestes - Zeugenaufruf ++

Wildeshausen.

Am 09.06.2025, gegen 01:20 Uhr, ereignete sich im Festzelt des zurzeit stattfindenden Gildefestes ein räuberischer Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete aus der Hosentasche eines 20-jährigen aus Hannover dessen Geldbörse. Die Tat wurde durch den 20-jährigen bemerkt, sodass er versuchte, den unbekannten Täter festzuhalten. Dieser schlug daraufhin zu und konnte anschließend unerkannt entkommen. Anschließend wurden mit der in der Geldbörse befindlichen Kreditkarte mehrere Käufe getätigt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zu Personen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Wildeshausen unter 04431-941-0 in Verbindung zu setzen.

++ Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer ++

Hude. Am 08.06.2025 kam es im Kreuzungsbereich Bremer Straße / Ecke Grenzweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude befuhr mit seinem Opel Vivaro den Grenzweg. An der Kreuzung zur Bremer Straße übersah er den auf dem Fuß- und Radweg befindlichen 31-jährigen Rennradfahrer aus Bad Rothenfelde und es kam zu einem Zusammenstoß. Durch den Aufprall verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell