Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 09.06.25

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Am Sonntag, 08.06.2025, ereignete sich im Dreieck Stuhr in der Überleitung von der Autobahn 1 auf die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Delmenhorst ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz.

Der 24-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes aus Bremen befuhr die Autobahn 1 im Bereich des Autobahndreiecks Stuhr und wollte auf die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Delmenhorst wechseln. Im Dreieck Stuhr kam der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

++ Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ++

Am Sonntag, 08.06.2025, kam es gegen 19:40 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne / Dinklage in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta.

Die 21-jährige Fahrerin eines Chevrolets aus Hamburg befuhr mit ihrem Fahrzeug den mittleren Fahrstreifen der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück und kam nach ihren Angaben in Folge von Sekundenschlaf nach rechts auf den Hauptfahrstreifen und stieß dort seitlich gegen den VW Touran eines 55-jährigen Fahrzeugführers aus Oldenburg. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, kollidieren jedoch nicht mit weiteren Fahrzeugen oder der Schutzplanke und können noch zum nahen gelegenen Parkplatze fahren. Durch den Unfall werden die 21-jährige aus Hamburg und die 55-jährige Beifahrerin im Pkw aus Oldenburg leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Grund des angegebenen Sekundenschlafs durch die Unfallverursacherin wird mit dem richterlichen Bereitschaftsdienst Kontakt aufgenommen. Dieser ordnet die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Der Pkw der Fahrzeugführerin aus Hamburg war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Für Rückfragen zu vorstehenden Meldungen, wenden Sie sich bitte direkt an die Autobahnpolizei unter 04435/9316-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell