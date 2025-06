POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 09.06.25

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee-Bookholzberg -Einbruch in Bäckerei- In der Nacht zum 06.06.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei an der Stedinger Straße in Bookholzberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach Aufhebeln einer Tür Zugang zur Bäckerei. Die Täter entwendeten aus einem Büro einen Tresor mit Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf über 2000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die Hinweise ...

