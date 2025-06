Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 07.06.2025

Ganderkesee-Bookholzberg -Einbruch in Bäckerei-

In der Nacht zum 06.06.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei an der Stedinger Straße in Bookholzberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach Aufhebeln einer Tür Zugang zur Bäckerei. Die Täter entwendeten aus einem Büro einen Tresor mit Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf über 2000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Ganderkesee-Heide - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person -

Am 06.06.2025 gegen 21:30 Uhr kam es auf dem Schulweg in Ganderkesee-Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 44jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee war mit seinem Pkw Audi auf dem Schulweg in Richtung Schierbrok unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 44jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Audi musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Laut Zeugenangaben soll der Mann zuvor einen weiteren Unfall im Schulweg verursacht haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel. 04222-946950 in Verbindung zu setzen.

Harpstedt -Einbruch in Schule -

In der Nacht zum 06.06.2025 kam es zu einem Einbruch in die Oberschule in Harpstedt. Bislang unbekannte Täter gelangten durch eine Tür in das Schulgebäude der Oberschule an der Schulstraße in Harpstedt. Im Gebäude wurden diverse Türen aufgehebelt. Die Täter entwendeten mehrere IPads, Bargeld und einen Tresorwürfel. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Harpstedt - Sachbeschädigung durch Feuer -

Am 07.06.2025 zwischen 01:15 und 01:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Geschwindigkeitsmessanlage in der Bassumer Straße in Harpstedt. Bislang unbekannte versuchten mittels Pyrotechnik den Geschwindigkeitsmessanhänger des Landkreises Oldenburg in Brand zu setzen. Der Anhänger wurde dabei beschädigt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Hude - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht -

Am 06.06.2025 gegen 14:05 Uhr kam es auf der Straße "Am Sandfang" in Hude zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 1000 Euro Sachschaden entstand. Eine 47jährige Frau aus der Gemeinde Hude war mit einem Pkw VW auf der Straße "Am Sandfang" unterwegs. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrer eines E-Scooters. Dieser rutschte zuvor auf dem Fahrbahnrand aus und prallte gegen den Pkw. Nach kurzem Gespräch mit der Fahrzeugführerin entfernte sich der Fahrer des E-Scooters unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter Tel.: 04408-809030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell