POL-MFR: (1011) Fahrradfahrerin gestürzt und schwer verletzt - Unfallzeugen gesucht

Erlangen (ots) - Am frühen Samstagmorgen (28.09.2024) schlugen Unbekannte einem Mann beim Geldabheben in Erlangen eine Bierflasche über den Kopf und verletzten ihn schwer. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 03:25 Uhr wollte der spätere Geschädigte (21) an einem Automaten am Martin-Luther-Platz ...

