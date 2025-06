Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 07.06.2025

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A1 in der Gemeinde Cappeln, Unfallverursacher alkoholisiert, ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Am Freitag, 06. Juni 2025, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich auf der A1, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen, ein Verkehrsunfall. Der 30-jährige Unfallverursacher aus Luxemburg befuhr mit einem VW Polo den Überholfahrstreifen und geriet im Überholvorgang nach rechts auf den Hauptfahrstreifen. Hierdurch kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem VW Passat, der von einem 23-jährigen Mann aus Münster gefahren wurde. Anschließend geriet der 30-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Warnbake einer Autobahnbaustellenabsicherung zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn, dass der Unfallverursacher stark nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,66 Promille. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem die am unfallverursachenden Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für dieses ausgegeben waren. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der VW Polo zuvor in Frankreich entwendet worden und bereits international zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Unfallverursacher musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der entwendete Pkw wurde beschlagnahmt. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstanden geringe Sachschäden an den beiden Pkw in einer Gesamthöhe von ca. 1.000 Euro, verletzt wurde niemand. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens ein Zustellungsbevollmächtigter benannt.

