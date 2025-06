POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Ovelgönne schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Eine junge Radfahrerin hat am Donnerstag, 05. Juni 2025, 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwere Verletzungen erlitten. Die 15-jährige Delmenhorsterin war in der Bismarckstraße mit ihrem Fahrrad auf der falschen Seite des Radwegs in Richtung Cramerstraße unterwegs. In Höhe der Max-Planck-Straße wechselte sie unvermittelt auf ...

