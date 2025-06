Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw prallt in Warfleth gegen Hausmauer

Delmenhorst (ots)

Ein Autofahrer ist am Freitag, 06. Juni 2025, in Berne-Warfleth von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Hausmauer kollidiert.

Der 33-jährige Mann aus Bremen war mit einem Kleinwagen auf der Deichstraße zwischen Motzen und Ranzenbüttel unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der nassen Fahrbahn ab und prallte frontal in eine Hausmauer.

Am Kleinwagen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Die Schäden an der Hauswand konnten noch nicht eingegrenzt werden. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

