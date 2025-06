Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrrad in der Innenstadt in Brand gesetzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nachdem am Mittwoch, 04. Juni 2025, ein Fahrrad in der Innenstadt von Delmenhorst in Brand gesetzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Über den Notruf der Feuerwehr ist gegen 15:25 Uhr ein brennendes Fahrrad in einem Gang entlang der Delme zwischen Lange Straße und Kirchstraße gemeldet worden. Noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war, hatte der Fahrradeigentümer den Brand gelöscht. An seinem hochwertigen Pedelec entstanden trotzdem geschätzte Schäden in Höhe von 1.500 Euro. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass Unbekannte die montierte Gepäcktasche entzündet haben müssen. In der Folge wurden das Hinterrad, der Gepäckträger und die Schaltvorrichtung des Rades durch die Hitze und Flammen beschädigt.

Wer Angaben zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell