Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Windschutzscheibe von Auto in Nordenham eingeschlagen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 04. Juni 2025, ist in Nordenham ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 08:15 und 09:55 Uhr schlug eine bislang unbekannte Person die Windschutzscheibe eines grauen SUVs des Herstellers Seat ein, der auf dem Parkplatz einer Alltagshilfe in der Lange Straße in Nordenham-Blexen stand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/26940 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

