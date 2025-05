Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug statt "fairer Tausch"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bucha: Einen Anruf mit einer positiven Nachricht - Sie haben im Euro-Jackpot gewonnen. Ein Traum. Und der Gewinn wird alsbald überwiesen. Lediglich müsse man Apple-Pay-Karten in Höhe von 1.500,- Euro kaufen und die Codes übermitteln. Klingt schon nach Betrug - war es am Ende auch. Aber die Aussicht, dass man im Tausch 380.000,- Euro bekommen könnte, war zu verlockend. Leider handelte es sich nicht um einen Traum, sondern um die Realität. Dies bekam eine Rentnerin leider auch zu spüren. Denn gewonnen hat sie nichts, jedoch 1.500,- Euro an Betrüger herausgegeben. Daher erneut der Hinweis: Seien Sie stets argwöhnisch, versichern Sie sich rück und geben Sie keine persönlichen oder auch Transaktionsdaten am Telefon preis. Betrüger wollen Ihre Wertsachen und Ihr Geld, aber Ihnen nichts schenken oder verkaufen - außer einer erfundenen und erlogenen Geschichte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell