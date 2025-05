Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungen zu Gefährlicher Körperverletzung

Jena (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall wegen Gefährlicher Körperverletzung, die sich gegen Mitternacht (vom Donnerstag zum Freitag) in der Magnus-Poser-Straße ereignet hat. Zeugenangaben zu Folge soll eine männliche Person von zwei Männern herumgeschubst und auf den Asphalt geworfen worden sein. Der Geschädigte konnte vor Ort angetroffen werden, war jedoch an einer polizeilichen Aufnahme nicht interessiert. Aufgrund des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden nun die beiden handelnden Täter gesucht. Während der eine 30-40 Jahre alt und von kräftiger Gestalt war, wies der andere eine schlanke Gestalt auf und war schätzungsweise 25 Jahre. Der ältere Täter soll auch einen gepflegten Vollbart und schwarze Haare gehabt haben. Er war zudem schwarz gekleidet. An dem Jüngeren wurde in helles Sweatshirt wahrgenommen. Auch er hatte dunkle Haare. Eine weitere Person im Nahbereich soll eine Skimaske getragen, die vor Ort sichergestellt werden konnte. Wer Beobachtungen zum Ereignis gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Jenaer Polizei zu melden (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0124929/2025).

