POL-F: 250514 - 0515 Frankfurt - Rödelheim: Erneute kostenlose Fahrradcodierung der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots) - (gr) Am Dienstagvormittag (13. Mai 2025) waren falsche Handwerker zwischen 11:00 Uhr - 12:30 Uhr in der Adlerflychtstraße sowie in der Hansaallee unterwegs und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht nach Zeugen. In beiden Fällen wollten je zwei Männer einen angeblichen Wasserschaden reparieren und gelangten so in die Wohnungen. Ein der ...

mehr