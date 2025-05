Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250514 - 0514 Frankfurt - Nordend: Falsche Handwerker - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(gr) Am Dienstagvormittag (13. Mai 2025) waren falsche Handwerker zwischen 11:00 Uhr - 12:30 Uhr in der Adlerflychtstraße sowie in der Hansaallee unterwegs und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In beiden Fällen wollten je zwei Männer einen angeblichen Wasserschaden reparieren und gelangten so in die Wohnungen. Ein der beiden lenkte jeweils in der Küche mit dem vermeintlichen Wasserschaden ab, während der zweite Täter die Wohnung durchsuchte. So entwendeten sie einer 98-Jährigen Geschädigten Bargeld und Schmuck in einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich und einer 78-Jährigen Geschädigten Schmuck im Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Adlerflychtstraße:

Tatverdächtiger 1:

männlich, ca. 170cm groß, normale/sportliche Statur, kurze dunkle Haare, kein Bart (glattrasiert), Latzhose

Tatverdächtiger 2:

männlich, ca. 50-60 Jahre alt, ca. 180cm groß, kräftige Statur, schwarze kürze dünne Haare, kein Bart (glattrasiert)

Hansaallee:

Tatverdächtiger 1:

männlich, ca. 185cm groß, schwarzes volles Haar, kein Bart (glattrasiert), grüner Jogginganzug

Tatverdächtiger 2:

männlich, ca. 160-165cm groß, Halbglatze, ovales Gesicht, kein Bart (glattrasiert), gelb/rote Arbeitsweste

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung! Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, Mitarbeiter, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell