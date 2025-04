BPOLI S: Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung in Regionalbahn

Stuttgart (ots) - Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 58-jährigen Reisenden ist es am Freitagabend (25.04.2025) in einem Zug in Richtung Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 21:10 Uhr in einem Metropolexpress, als er von einem zunächst unbekannten Mann unvermittelt ins Gesicht ...

mehr