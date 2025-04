Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender im Zug geschlagen - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 58-jährigen Reisenden ist es am Freitagabend (25.04.2025) in einem Zug in Richtung Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 21:10 Uhr in einem Metropolexpress, als er von einem zunächst unbekannten Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Der 58-Jährige, der nach derzeitigem Kenntnisstand hierbei leicht verletzt wurde, sprach daraufhin eine Streife der Bundespolizei beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof in Stuttgart an und schilderte den Sachverhalt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger mit afghanischer Staatsangehörigkeit im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofes angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell