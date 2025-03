Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Dassow

Dassow / Schönberger Land (ots)

Am 30.03.2025 gegen 04:20 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses in der Ortslage Dassow gemeldet. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Einfamilienhaus inklusive des Dachstuhls komplett in Flammen. Durch die Feuerwehr Dassow und umliegende Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Die 88-jährige Bewohnerin des Hauses wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Geprüft und untersucht wird, ob eine fahrlässige Brandstiftung oder eine andere Brandursache in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an. Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Schadenshöhe auf ca. 150.000 Euro. Thürmer, Polizeikommissar Polizeirevier Grevesmühlen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell