Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsspuren an der Wohnungstür

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Mit einem Schrecken musste eine Anwohnerin aus Stadtroda am Samstagabend feststellen, dass man versuchte in ihre Wohnung einzubrechen. An der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße waren frische Beschädigungen vorhanden, die auf einen Einbruchsversuch hindeuteten. Mit Verlassen der Wohnung gegen 14:00 Uhr seien diese noch nicht vorhanden gewesen. Die Polizei kam zum Einsatz und sicherte mehrere Spuren am Tatort. Die Ermittlungen zur Straftat dauern an.

