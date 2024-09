LPI-J: In Schlangenlinien unterwegs

Weimar (ots) - Vermutlich durch eine nicht verschlossene Hintertür kam in der Nacht von Samstag zu Sonntag eine unbekannte Person in ein Mehrfamilienhaus in der Asbachstraße. Er oder sie gelangte im Haus schließlich in den Keller und entwendete von hier u.a. einen Laubbläser, sowie einen Winkelschleifer. Mit dem Beutegut verließ der Täter den Ort des Geschehen in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

