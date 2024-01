Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinbrände in der Silvesternacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu Silvester wurden mehrere Kleinbrände im Saale-Holzland verursacht. So traf offensichtlich eine Silvesterrakete einen Baum im Gewerbegebiet In den Satteln in Bürgel und setzte diesen in Brand. Weiter wurden Altkleidercontainer in Hermsdorf, Am Stadion und in Reichenbach in der Ludwigstraße in Brand gesetzt. Auch eine Mülltonne in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf wurde durch unbekannte entzündet und beschädigt. Alle Brände konnten zeitnah gelöscht werden, ohne dass weiterer Sachschaden entstand. Hinweise zu Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 entgegen.

