Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Für Aufsehen gesorgt

Jena (ots)

Die Polizei in Jena sucht im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Exhibitionismus nach einem Mann, der sich am Sonntag am Schleichersee befand. Badegäste hatten den circa 70-Jährigen gegen 17:00 Uhr dabei beobachtet, wie er in der Nähe des Einlasses auf der Wiese lag und an seinem deutlich sichtbaren Geschlechtsteil längere Zeit herumspielte. Im Anschluss verließ er das Bad in unbekannte Richtung. Er wird mit einer Größe von circa 170 cm, kurzen grauen Haaren und einer normalen bis leicht stämmigen Statur beschrieben. Gekleidet war er mit einer kurzen blau-grauen Hose, einem T-Shirt und einem weißen Basecap. Bei sich trug er einen Turnbeutel. Zeugenhinweise zum Sachverhalt sowie auch zur Person nimmt die Polizei unter 03641 81-0 oder kpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell