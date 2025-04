Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung wegen Fahrrad

Ulm (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Fahrradfahrer und einem 59-jährigen Reisenden ist es am Sonntag (27.04.2025) im Ulmer Hauptbahnhof gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Radfahrer gegen 14:00 Uhr im Bereich des Posttunnels in Richtung Bahnsteig 4/6, als er von dem 59-Jährigen auf das Radverbot hingewiesen wurde. Im weiteren Verlauf soll es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen gekommen sein, bei welchem ein Zeuge versucht haben soll, zu schlichten. Anschließend soll der 31-Jährige sein Fahrrad gegen den Reisenden gestoßen haben, wobei der Reisende leicht an der Hand verletzt wurde. Zwei Soldaten in Uniform, welche sich ebenfalls zufällig vor Ort befanden, verhinderten durch ihr Einschreiten einen weiteren Angriff des 31-Jährigen auf den Reisenden. Alarmierte Bundespolizisten trafen die Beteiligten vor Ort an.

Gegen den Fahrradfahrer wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell