Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250513 - 0511 Frankfurt - Bornheim: Hakenkreuz in Auto geritzt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(gr) Bislang unbekannte Täter ritzten in der Zeit vom gestrigen Nachmittag (12. Mai 2025) gegen 16:15 Uhr bis heute Morgen (13. Mai 2025) gegen 07:45 Uhr jeweils ein Hakenkreuz in die Motorhaube und Fahrerseite eines geparkten Autos in der Löwengasse.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10600 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell