POL-F: 250513 - 0512 Frankfurt - Bornheim: Mülltonnenbrand

Frankfurt (ots) - (gr) Bislang unbekannte Täter ritzten in der Zeit vom gestrigen Nachmittag (12. Mai 2025) gegen 16:15 Uhr bis heute Morgen (13. Mai 2025) gegen 07:45 Uhr jeweils ein Hakenkreuz in die Motorhaube und Fahrerseite eines geparkten Autos in der Löwengasse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können ...

