LPI-J: Im Weimarhallenpark randaliert

Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten derzeit unbekannte Täter in der Lützendorfer Straße ein Moped Simson. Es war mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Der 16-jährige Besitzer und sein Vater konnten das Moped allerdings orten und informierten die Polizei. Die rückte am Mittwochmorgen in Gaberndorf an und sichteten das Kraftrad auf einem unverschlossenen Grundstück. Ein möglicher Täter konnte zu dieser Zeit nicht ...

