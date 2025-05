LPI-J: Ball war Auslöser für eine Wuttat

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend zu einem Brand einer Wiesenfläche am alten Heizkraftwerk in der Ernst-Thälmann-Straße aus. Die brennende Wiesenfläche von etwa 15 Quadratmeter konnte schnell gelöscht werden. Ein Übergriff auf ein Gebäude erfolgt nicht. Ermittlungen haben bisher ergeben, dass das Feuer gelegt worden ist. Die Ermittlungen dazu dauern an. Rückfragen ...

