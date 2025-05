LPI-J: Geklingelt und geschlagen

Jena (ots) - Ob es eine Fehlbedienung oder ein technisches Problem war, weshalb der Geldautomat nicht funktionierte, ist nicht bekannt. Jedoch geriet deshalb ein 28-Jähriger am gestrigen Mittag am Emil-Höllein-Platz derart in Rage, dass die Polizei hinzugerufen werden musste. Der Mann regte sich über die Situation auf und fing sogleich an, eine 19-Jährige zu bepöbeln, welche am Automaten gegenüberstand. Auch bedrohte er die Frau verbal, stieß sie vom Automaten weg und ...

mehr