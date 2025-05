Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Plötzlich auf die Straße gerannt

Jena (ots)

Da ein Mann plötzlich und unerwartet am Teichgraben auf die Straße gerannt ist, kam es am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines E-Scooters fuhr in diesem Moment auf dem Teichgraben und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide kollidierten miteinander, in dessen Folge der Rollerfahrer zu Boden stürzte sich verletzte. Der Fußgänger ist unmittelbar nach dem Verkehrsunglück weitergerannt. Markant bei dem 30-35-Jährigen war, dass er Barfuß unterwegs war und lange Haare sowie einen rötlichen Vollbart hatte. Im Rahmen eines Strafverfahrens wegen der Verkehrsunfallflucht ermittelt nun die Polizei. Wer Hinweise zum Geschehen sowie des noch unbekannten Fußgängers geben kann, wird gebeten, die Polizei in Jena zu verständigen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0123607/2025).

