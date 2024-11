Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lage (ots)

Heute Morgen gegen 8.25 Uhr fuhr der 61-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine auf dem Ootmarsumer Weg in Richtung Lage. In einer dortigen Rechtskurve musste er dem bislang unbekannten, ihm entgegenkommenden Fahrer eines blauen LKW ausweichen, da dieser die Mittellinie überfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel, sodass bei dem Fahrzeug des 61-Jährigen ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Der Verursacher fuhr unvermittelt weiter in Richtung Niederlande. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

