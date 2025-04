BPOL NRW: Nicht zur Hauptverhandlung erschienen - Bundespolizei nimmt 37-Jährigen fest

Kleve - Isselburg - Anholt (ots) - Am Samstag, 26. April 2025, um 13:20 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Landstraße 605 am Grenzübergang Gendringen in Anholt einen 45-jährigen Niederländer bei der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch ...

mehr