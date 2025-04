Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreistigkeit siegt nicht immer - Bundespolizei nimmt Ladendieb am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Ein besonders dreister Ladendiebließ am gestrigen Sonntag (27. April) nicht nur die Bundespolizei staunen. Nachdem er versucht hatte, Ware im Wert von fast 1.200 Euro zu entwendeten, muss er sich heute vor Gericht verantworten.

Gegen 21:30 Uhr betrat der 52-Jährige einen Supermarkt im Kölner Hauptbahnhof und begab sich in den hinteren Teil des Ladens. Dort entwendete er zunächst einen Rollcontainer aus dem Lager und packte sich diesen in den folgenden eineinhalb Stunden in aller Ruhe voll. Er räumte dabei regelrecht die Regale leer. Unter anderem füllte er sechs Einkaufstüten mit unterschiedlichen Waren sowie eine Mülltüte mit circa 13 Kilogramm Backwaren und platzierte diese auf seinem Wagen. Kurz bevor der Mann aus Sri-Lanka die Filiale verließ, packte er im Vorbeigehen noch zwei Bierflaschen drauf. Aus dem Müll neben der Selbstbediener-Kasse holte er schließlich diverse Kassenbelege und teilte diese auf die unterschiedlichen Tüten auf, welche sich auf dem Rollcontainer befanden. Kurz nachdem der 52-Jährige die Filiale verlassen hatte, stellte ihn der Ladendetektiv und verständigte die Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte führten den Dieb der Dienstelle zu und stellten seine Identität fest. Der Mann war nicht unbekannt: Neben der Staatsanwaltschaft Bremen ließen auch die Staatsanwaltschaften Hannover, Braunschweig, Magdeburg und Trier aufgrund von Eigentumsdelikten nach dem Aufenthaltsort des sri-lankischen Staatsangehörigen suchen. Einen Aufenthaltsstatus für die Bundesrepublik Deutschland oder einen Wohnort konnte der Polizeibekannte nicht vorweisen.

Die Uniformierten nahmen den dreisten 52-Jährigen fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Er muss sich am heutigen Tage vor einer Richterin oder einem Richter verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell