Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 45-Jährigen am Grenzübergang Gendringen

Kleve - Isselburg - Anholt (ots)

Am Samstag, 26. April 2025, um 13:20 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Landstraße 605 am Grenzübergang Gendringen in Anholt einen 45-jährigen Niederländer bei der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 60 Euro bezahlen. Der Niederländer zahlte vor Ort die Geldstrafe bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende zweitägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme durfte der Mann weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell