LPI-J: Plötzlich auf die Straße gerannt - Update

Der aufgrund der Verursachung eines Verkehrsunfalls gesuchte Mann konnte bekannt gemacht werden (Pressemeldung LPI Jena vom 15.05.2025). Am Mittwochabend lief er unvermittelt auf die Straße am Teichgraben. Einem E-Scooter-Fahrer war es nicht mehr möglich eine Kollision zu verhindern. Anschließend rannte der Mann, der Barfuß unterwegs war, davon. Am Donnerstagnachmittag konnte er im Stadtgebiet durch die Polizei festgestellt werden. Es handelt sich um einen 31-Jährigen, der zudem unter Drogeneinwirkung stand. Sollten Zeugen den Unfall am Mittwoch beobachtet haben, ist die Polizei dankbar für ihre Hinweise. Die Suche nach dem Mann ist hiermit obsolet.

