FW Königswinter: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Königswinter - Ittenbach

Königswinter (ots)

Bei dem Zusammenstoß mehrerer PKW im Kreuzungsbereich der Königswinterer Straße in Ittenbach wurden am Ostersonntag sechs Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter sicherte die Unfallstelle.

Um kurz nach 13:40 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der L331 / Ecke Kantering ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge mit sieben Insassen waren beteiligt. Bei einem Kombi riss ein Rad ab. Der Wagen prallte gegen einen Ampelmast. Neben dem alarmierten Rettungsdienst, rückte um 13:47 Uhr der Löschzug Ittenbach zur Unfallstelle aus. Vor Ort zeigten sich Trümmer über die komplette Kreuzung verteilt. Eine Person wurde auf der Fahrbahn erstversorgt. Eine in der nebenan befindlichen Bäckerei arbeitende Mitarbeiterin, Mitglied der Feuerwehr, konnte professionell Erste Hilfe leisten. Weitere Ersthelfer betreuten die insgesamt sechs Verletzten. Nach Sichtung durch einen Notarzt, wurde ein dritter Rettungswagen hinzugerufen. Fünf leicht Verletzte und eine schwer Verletzte Patientin wurden versorgt. Vier Personen wurden in Folge in Krankenhäuser transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Brandschutz gestellt. Die Polizei sperrte die Ortsdurchfahrt Ittenbach zur Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden.

