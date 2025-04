Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Feuer in Elektroverteilerkasten verursacht Sachschaden an Wohnhaus

Königswinter (ots)

Der Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus hat am Sonntagnachmittag für eine starke Verrauchung gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter löschte das Feuer und entrauchte das Gebäude.

Sonntagnachmittag um 16:30 Uhr wurde der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter ein Gebäudebrand gemeldet. Im `Weilerweg´ in Oberpleis war der Hausstromkasten in Brand geraten. Als der erste Trupp das Gebäude betrat, schlugen Flammen im Hausflur aus der Wand. Das Gebäude war stark verraucht. Das Feuer konnte schnell auf den Stromkasten lokalisiert und gelöscht werden. Durch den Brandrauch entstand Sachschaden im Haus. Vorsorglich war die Drehleiter in der engen Zufahrt in Stellung gebracht worden. Mehrere Trupps, geschützt mit Atemschutzgeräten, kontrollierten das Gebäude. Mit einem Überdrucklüfter wurde der braune Rauch aus dem Haus gedrückt. Durch den Energieversorger wurde das Haus vom Stromnetz genommen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz abgearbeitet, sodass die Feuerwehr nach weiteren Aufräumarbeiten einrücken konnte. Der Weilerweg war während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Im Einsatz waren die Löschzüge Uthweiler, Ittenbach und Oelberg, sowie der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf und der Einsatzführungsdienst. Der Rettungsdienst stand zum Schutz der Einsatzkräfte in Bereitstellung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell