FW Königswinter: Umgestürzter LKW nach Verkehrsunfall auf Autobahn A3

Königswinter (ots)

Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen wurden am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter sicherte die Unfallstelle.

"TH3 - Person eingeklemmt", lautete das Stichwort für die Feuerwehr gegen 9 Uhr am Mittwoch. Zunächst war die genaue Örtlichkeit unklar, so dass die Feuerwehr Sankt Augustin alarmiert war. Es stellte sich heraus, dass die Einsatzstelle kurz vor dem Kreuz Bonn / Siegburg in Fahrtrichtung Köln lag. Drei Löschzüge aus Königswinter wurden daraufhin alarmiert. Die ersten Kräfte fanden einen umgekippten Sattelauflieger und weitere beteiligte Fahrzeuge vor. Ein weiterer Sattelzug hatte nicht mehr ausweichen können und touchierte die Unfallwagen. Insgesamt wurden zwei der Fahrer verletzt. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurden die Personen vom Rettungsdienst versorgt. Eingeklemmt war niemand. Der 7,5 Tonnen LKW mit Planenauflieger hatte Öl geladen. Die Fässer waren unbeschädigt geblieben. Während der ersten Einsatzphase blieb die Autobahn für rund 30 Minuten voll gesperrt. Nachdem Trümmer beseitigt und Unfallfahrzeuge entfernt waren, lief der Verkehr zunächst einspurig Richtung Köln ab. Es hatte sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Auch war die Anfahrt durch den bestehenden Stau für die Großfahrzeuge der Feuerwehr beschwerlich. Einen Folgeeinsatz galt es noch während der Anfahrt abzuarbeiten. Kräfte der Feuerwehr leisteten Erste Hilfe bei einem medizinischen Notfall im Stau. Der Rettungsdienst übernahm den Patienten. Im Einsatz waren die Löschzüge Ittenbach, Oelberg und Uthweiler unter Leitung von Marc Neunkirchen. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle nach einer Stunde an die Autobahnpolizei.

