FW Königswinter: Feuer im Wald rechtzeitig entdeckt - Waldbrandgefahr aktuell noch hoch

Auch in Königswinter ist die Feuerwehr auf mögliche Waldbrände vorbereitet. Ein Kleinbrand Nahe der Margarethenhöhe wurde zufällig durch einen Spaziergänger entdeckt. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung.

Die anhaltende Trockenheit sorgt auch im Siebengebirge für erhöhte Wachsamkeit. Ehr zufällig wurde am Montagmittag ein glimmender Baumstumpf durch einen Wanderer entdeckt. Er meldete das Feuer um 12:26 Uhr bei der Leitstelle. Der alarmierte Löschzug Ittenbach konnte eine Ausbreitung gerade noch verhindern. Über den ausgetrockneten Waldboden waren bereits weitere Stellen entzündet. Trotzdem sorgte der Löscheinsatz für einen erhöhten Aufwand. Die unwegsame Lage an der Felskante eines Steinbruchs war nur über einen Umweg zu erreichen. Der erste Trupp war mit speziellen Löschrucksäcken vorgegangen. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Baumstumpf abgesägt, um an die Glutnester zu gelangen. Das wurde direkt an der Felskante mit einer Seilsicherung durchgeführt. Über den Steinbruch wurde eine Wasserversorgung über ca. 150 Meter querfeldein verlegt. Mit Handwerkzeug wurde der trockene Waldboden aufgegraben und umfangreich bewässert. Gegen Abend soll eine Kontrolle der Einsatzstelle erfolgen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz war der Löschzug Ittenbach mit 8 Kräften.

In den nächsten Tagen sprechen die Meteorologen von einer hohen Regenwahrscheinlichkeit. Dann wäre die Gefahr erst einmal gebannt.

