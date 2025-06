Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus unverschlossenen Autos in Wüsting +++ Tatverdächtiger gestellt

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 04. Juni 2025, gegen 15:00 Uhr, hat ein zunächst unbekannter Mann in Wüsting unverschlossen abgestellte Fahrzeuge geöffnet und in mindestens einem Fall geringe Mengen Bargeld entwendet. Bei der Begehung eines Diebstahls im Wüstinger Ring wurde der Mann videografiert, bevor er vom Tatort flüchtete.

Aufgrund der vorliegenden Videoaufzeichnung erkannten die Geschädigten den Tatverdächtigen am Donnerstag, 05. Juni 2025, in Wüsting wieder. Die verständigte Polizei stellte den Mann nach einer kurzen Verfolgung durch Gärten in einer Sackgasse. Gegen den 34-jährigen Mann aus Albanien ist ein Verfahren wegen versuchten und vollendeten Diebstahls eingeleitet worden. Weil er sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hat, wurden in Absprache mit dem Landkreis Oldenburg aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet.

