POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine junge Radfahrerin hat am Donnerstag, 05. Juni 2025, 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwere Verletzungen erlitten.

Die 15-jährige Delmenhorsterin war in der Bismarckstraße mit ihrem Fahrrad auf der falschen Seite des Radwegs in Richtung Cramerstraße unterwegs. In Höhe der Max-Planck-Straße wechselte sie unvermittelt auf den dortigen Fußgängerüberweg, um die Fahrbahn zu queren. Hier kam es zur Kollision mit dem Kleinwagen einer 27-Jährigen aus Bassum, die die Bismarckstraße in Richtung Marktstraße befuhr.

Das Mädchen wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt. Nachdem dieser ihre Verletzungen als schwer eingestuft hatte, wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

