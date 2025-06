Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in Nordenham durch Schlag verletzt

Delmenhorst (ots)

In einem Elektronikmarkt in Nordenham hat am Donnerstag, 05. Juni 2025, ein Kunde einen Mitarbeiter geschlagen und verletzt.

Der 42-jährige Nordenhamer betrat gegen 16:00 Uhr den Markt in der Straße "An der Sielbrücke" und forderte lautstark den Umtausch eines bereits gebrauchten Smartphones ein. Trotz mehrfacher Erklärungen, dass der Umtausch gebrauchter Geräte nicht möglich sei, beharrte der 42-Jährige auf seinem Anliegen. Als er immer lauter und aggressiver wurde, verwies ihn ein 53-jähriger Mitarbeiter des Marktes. Dieser Aufforderung kam der 42-Jährige nicht nach. Vielmehr schlug er dem Mitarbeiter ins Gesicht und verursachte so dessen Sturz in Ausstellungsprodukte. Danach floh der Mann aus dem Markt.

Andere Mitarbeiter des Marktes folgten dem Mann in einen benachbarten Supermarkt. Hier stellten Beamte der verständigten Polizei die Identität des 42-Jährigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Der 53-Jährige erlitt Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

