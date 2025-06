Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 08.06.25

Delmenhorst (ots)

++ Sachbeschädigungen durch Graffiti ++

Ganderkesee. Am 07.06., im Zeitraum von 12:00 bis 16:15 Uhr. wurden die Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Ganderkesee durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Täter beschmierten die Bildschirme der Automaten mit schwarzer Farbe. Weitere Farbschmierereien wurden auf dem Bahnsteig und dem Vorplatz des Bahnhofes festgestellt. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-946950 entgegen.

++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - ZEUGEN GESUCHT ++

Ganderkesee. Im Zeitraum vom 06.06.2025, 19:00 bis 07.06.2025, 13:45 Uhr wurde ein im Brüninger Weg geparkter Pkw Audi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am rechten Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-946950 in Verbindung zu setzen.

++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Großenkneten-Huntlosen

Am 07.06.2025, gegen 11:10 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Huntlosen zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Ein 43jähriger Mann aus der Gemeinde Wardenburg war mit einem Ford Transit auf der Bahnhofstraße in Richtung Hegeler Waldstraße unterwegs. Der 43jährige übersah einen vor ihm befindlichen Pkw VW Golf, der von einer 41jährigen Frau aus der Gemeinde Großenkneten gefahren wurde. Die 41jährige wollte nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes abbiegen, als der Ford Transit von hinten auffuhr. Durch den Aufprall wurden die 41jährige sowie ein 9jähriges Kind in dem Ford und ein 6jähriges Kind in dem VW leicht verletzt. Beide Fahrzeugen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ca. 10000 Euro Sachschaden.

++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Wildeshausen. Am 07.06.2025, gegen 10:45 Uhr, kam es auf dem Westring in Wildeshausen zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 86jähriger Mann aus Wildeshausen befuhr mit einem Pkw Hyundai den Westring in Richtung Visbeker Straße. An der Kreuzung Ecke Bargloyer Straße übersah der 86jährige die vor ihm, an der rotlichtzeigenden Ampel, wartenden Fahrzeuge. Der Senior fuhr folglich auf einen Pkw VW auf und schob diesen auf einen davor wartenden Pkw Kia. Die 54jährige Fahrzeugführerin des VW wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 1000 Euro. Da bei dem 86jährigen Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit aufgrund körperlicher Mängel bestanden, wurde sein Führerschein nach richterlicher Anordnung beschlagnahmt.

