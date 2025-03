Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren eines Kleinkraftrades unter Alkoholeinflusseinfluss

Neustadt an der Orla (SOK) (ots)

Samstagnachmittag, 08.03.2025, gegen 15:35 Uhr, wurde in der Rodaer Str. in Neustadt an der Orla ein 67-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem Mann eine Atemalkoholwert, in Höhe von 0,65 Promille, festgestellt. Mit dem Fahrzeugführer wurde in der Folge eine Blutprobenentnahme realisiert, nachdem er das gerichtsverwertbare Atemalkoholkonzentrationsmessgerät in der Polizeidienststelle mehrfach nicht korrekt beatmen konnte.

