Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorrad entwendet und PKW beschädigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr und Samstagnachmittag, 15:30 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einer Tiefgarage im Quadrat H 6 eine Moto Guzzi im Wert von 4.500 Euro. Zusätzlich beschädigte der Unbekannte noch einen geparkten PKW, welcher vor dem Motorrad abgestellt war, als er das Motorrad an diesem vorbeischob. Der PKW wurde an der Fahrerseite stark verkratzt. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Diebstahl aus der Tiefgarage am Swanseaplatz machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

