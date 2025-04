Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, B415 - Fahrzeug ausgebrannt

Biberach (ots)

Nach einem Fahrzeugbrand am frühen Donnerstagmorgen ist die B415 aktuell in Fahrtrichtung Biberach halbseitig gesperrt. Ein Mercedes hat unweit der Abzweigung nach Prinzbach Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Nach ersten Feststellungen dürfte ein technischer Defekt in Betracht kommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell zur Stelle und konnten den Wagen löschen. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

